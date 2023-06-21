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Роналду установил новый рекорд
Португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в своем 200-м матче за сборную страны и стал первым игроком в истории, достигшимэтой отметки. Об этом пишетSputnik.
Двухсотой по счету игрой для 38-летнего футболиста стал матч на выезде против сборной Исландии в рамках четвертого тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.
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