Роналду установил новый рекорд

Португальский форвард Криштиану Роналду вышел на поле в своем 200-м матче за сборную страны и стал первым игроком в истории, достигшимэтой отметки. Об этом пишетSputnik.



Двухсотой по счету игрой для 38-летнего футболиста стал матч на выезде против сборной Исландии в рамках четвертого тура отбора на чемпионат Европы 2024 года.