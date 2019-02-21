Россияне выиграли золото чемпионата Европы по биатлону в супермиксте

В Раубичах определились победители чемпионата Европы по биатлону в супермиксте. Золото примерили россияне Евгения Павлова и Дмитрий Малышко. 20 секунд чемпионам проиграли шведы, бронза досталась французам. Сборную Беларуси в этой дисциплине представляли Елена Кручинкина и Владимир Чепелин. Наши биатлонисты оказались в десятке сильнейших. А уже в 18:55 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция смешанной эстафеты. В составе сборной Беларуси на дистанцию выйдут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елетнов и Сергей Бочарников.