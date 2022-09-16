Российские СМИ "сватают" главного тренера "Шахтера" Ташуева в ФК "Ахмат"

Сегодня активизировались спортивные российские СМИ, которые начали очень активно "сватать" главного тренера солигорского "Шахтера" Сергея Ташуева в футбольный клуб "Ахмат". К примеру, издание championat.com сообщает, что руководство клуба из Чеченской республики уже контактирует со специалистом. Ранее клуб покинул Андрей Талалаев.