Российский лыжник Савелий Коростелев тренируется в Раубичах

Российский спортсмен Савелий Коростелев, участник зимней Олимпиады - 2026, проводит сбор на базе в Раубичах вместе с группой подготовки лыжников сборной России. Место выбрано не случайно, поскольку отвечает всем высоким стандартам подготовки такой элитной команды.

Напомним, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева смогли получить нейтральный статус на участие в Играх, которые пройдут в Италии. Также Савелий на финише сезона составил серьезную конкуренцию норвежцам.

Спортсмен дал совет белорусским атлетам, которые возвращаются на мировую арену.

Савелий Коростелев, участник зимних Олимпийских игр - 2026: "Самое главное - адаптация ко всему: к высоте, к снегу. Чем раньше спортсмен на него встанет, тем быстрее адаптируется и начнет показывать максимальный результат".

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила и белорусских спортсменов, однако есть ряд нюансов, которые наши руководители стараются решить в ближайшее время.