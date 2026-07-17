Российский специалист Сергей Брылин стал главным тренером минского "Динамо"

Хоккейное минское "Динамо" объявило о назначении российского специалиста Сергея Брылина на должность главного тренера.

Тренерскую карьеру 52-летний специалист начал в 2012 году в фарм-клубе "Нью-Джерси Девилз", где отвечал за развитие молодых игроков. До 2022 года Сергей Владимирович был помощником главных тренеров в клубах системы "дьяволов" в АХЛ. За годы работы в организации Брылин помог выйти на уровень Национальной хоккейной лиги многим игрокам, в числе которых наш Егор Шарангович.

В качестве игрока Брылин отыграл за "Нью-Джерси" 13 сезонов и завоевал три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). В составе сборных России становился призером взрослого (2007) и молодежного (1994) чемпионатов мира, а также юношеского чемпионата Европы (1992). В КХЛ Брылин выступал за питерский СКА и новокузнецкий "Металлург".

Прежде Сергей Владимирович не работал на должности главного тренера. Тем не менее специалист следил за КХЛ и не раз заявлял, что всерьез рассматривал возможность возглавить команду лиги. "Среди тех, кто работает в Национальной хоккейной лиге, наиболее близок к должности главного тренера именно Сергей Брылин", - говорил рекордсмен НХЛ Александр Овечкин.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Динамо" искало тренера, который бы легко находил общий язык с легионерами и уделял большое внимание работе с нашей молодежью. У него не будет ни языкового, ни культурного барьера. Мы ждем от тренера хоккей, который даст результаты и одновременно раскроет таланты. Лично я убежден, что для этого он обладает всеми необходимыми компетенциями".

Новый сезон КХЛ для минского "Динамо" стартует 7 сентября.