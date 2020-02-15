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Российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг
Российский биатлонист Евгений Устюгов, который до сегодняшнего дня носил статус олимпийского чемпиона, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Эту информацию подтвердил Международный союз биатлонистов. Кроме того, под санкциями оказалась и известная спортсменка Светлана Слепцова. Таким образом, Устюгова за допинг лишили золотой награды в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и аннулировали все результаты олимпийского сезона. А Россия официально потеряла статус победительницы общекомандного зачета домашней Олимпиады. Напомним, что Устюгов объявил о завершении карьеры еще в марте 2014, однако двухлетняя дисквалификация начинается со дня вынесения решения.
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