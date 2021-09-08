Российский теннисист Д. Медведев вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису. Второй номер мирового рейтинга обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа, 6:3, 6:0. 4:6, 7:5. В поединке за выход в титульный матч Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альясисом, который пробился в полуфинал из-за отказа продолжать поединок испанца Карлоса Алькараса.