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Ростислав Вергун дебютировал в роли главного тренера баскетбольного клуба "Цмокі-Мінск"

"Драконы" гостили у второй команды Единой лиги ВТБ - подмосковных "Химок". Первая четверть осталась за белорусами 19:18. Итог же встречи 50:70. В 13 играх турнира "Цмокі" одержали две победы, команда на последнем месте таблицы. Следующий матч - домашний. В воскресенье против ЦСКА.

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