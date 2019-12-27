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Ростислав Вергун назначен на пост главного тренера мужской сборной Беларуси по баскетболу

Накануне кандидатуру рулевого клуба "Цмокі-Мінск" утвердил исполком Белорусской федерации баскетбола. Напомним, ранее главной командой страны руководил Александр Крутиков с 2015 года. В новый тренерский штаб в качестве ассистента вошел Андрей Кривонос, а наставником по общей физической подготовке стал поляк Войтех Валих.

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