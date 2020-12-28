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"Рождественская гонка" на "Беларусь 5". По итогам масс-старта белорусы на 8-м месте

В немецком Рупольдинге на "Химгау-Арене" близится к развязке "Рождественская гонка". Это традиционный новогодний коммерческий биатлонный старт. Соревнования не идут в зачет Кубка мира, но вызывают огромный интерес не только болельщиков, но и самих биатлонистов. Получили приглашение на гонку и белорусы Динара Алимбекова и Антон Смольский. Всего же на старт вышли 10 команд из 9 стран. Германия получила в гонке два места как страна-хозяйка соревнований. К этому моменту уже завершился масс-старт, белорусы заняли 8-е место.

Сейчас идет преследование. Напомним, "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию из Рупольдинга.

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