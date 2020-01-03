Рождественский турнир: хоккеисты из ОАЭ переиграли игроков из Китая, а украинцы выиграли у швейцарцев

Меньше получаса остается до начала торжественной церемонии открытия XVI Международного рождественского турнира по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси. Яркое и красочное шоу пройдет на "Чижовка-Арене", а уже в 19:00 здесь же начнется матч между хозяевами и по совместительству действующими обладателями трофея и командой Международной федерации хоккея.



На малой арене в 19:30 стартует поединок между сборной Балтии и Германии. К этому моменту на турнире уже сыграно две встречи, в которых хоккеисты из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 17-11 переиграли игроков из Китая, а украинцы выиграли у швейцарцев, 4-1.



Параллельно матчам Рождественского турнира на "Олимпик-Арене" проходит и финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков в дивизионе "А" в старшей возрастной группе "Золотая шайба".