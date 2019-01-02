Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси собирает друзей

Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси или неофициальный чемпионат мира среди любителей продолжает собирать друзей и участников соревнований. Накануне команда ОАЭ прилетела в Минск, сегодня же прибывают дружины из Германии, Чехии, Финляндии, Китая, Словакии, Швейцарии. К слову, хоккеисты из этой альпийской страны буквально час назад в полном составе прилетели в Минск. В делегации 26 человек. "Крестоносцы" в двенадцатый раз сыграют на турнире, лучшим достижением для Швейцарии было четвертое место в 2010 году.