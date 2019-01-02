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Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси собирает друзей
Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси или неофициальный чемпионат мира среди любителей продолжает собирать друзей и участников соревнований. Накануне команда ОАЭ прилетела в Минск, сегодня же прибывают дружины из Германии, Чехии, Финляндии, Китая, Словакии, Швейцарии. К слову, хоккеисты из этой альпийской страны буквально час назад в полном составе прилетели в Минск. В делегации 26 человек. "Крестоносцы" в двенадцатый раз сыграют на турнире, лучшим достижением для Швейцарии было четвертое место в 2010 году.
Именно швейцарцы сыграют в первом, дебютном матче XV Рождественского турнира завтра в 12:30 на малой "Чижовка-Арене". Соперниками альпийцев станет дружина Словакии. На большой арене пройдет игра между командами ОАЭ и Балкан. После церемонии открытия финны проэкзаменуют немцев. Ровно в 7 часов вечера действующий победитель турнира - сборная Беларуси - встретится с командой Международной федерации хоккея.
Параллельно с Рождественским турниром пройдут и финальные республиканские соревнования "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Смотрите прямые трансляции на нашем сайте.
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