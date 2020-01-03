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Рождественский турнир по хоккею стартует сегодня на "Чижовка-Арене"
XVI Рождественский турнир по хоккею среди любителей на приз Президента Беларуси сегодня стартует на "Чижовка-Арене". Впереди пять соревновательных дней. В этом году за победу будут бороться 12 сборных, которые разбиты на 4 группы. Дебютант старта - команда из США. Матчи пройдут на площадках "Чижовка-Арены". Первыми в белорусскую столицу прибыли хоккеисты из Китая - еще до Нового года. А накануне встречали остальных участников соревнований. В том числе хоккеистов Швейцарии.
В первом матче соревнований сегодня на большой площадке "Чижовка-Арены" в 13:00 сыграют команды Украины и Швейцарии. В матче-открытии дружина Президента Беларуси сразится со сборной Международной федерации хоккея с шайбой. Начало этой игры в 19:00. Также параллельно Рождественскому турниру определят победителей "Золотой шайбы".
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