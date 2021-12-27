Рождественский забег в Минске собрал энтузиастов и любителей здорового образа жизни

Рождественский забег состоялся около лекгоатлетического манежа "Динамо". Он собрал энтузиастов и любителей здорового образа жизни. Помимо памятных наград и медалей, участники получили огромную дозу позитива, которая даже передается через объектив телекамеры. Подробности у Александра Вороновича.

Воскресный полдень, на улице минус 5, ветер. Те, для кого здоровый образ жизни не просто красивые слова, бегут свою дистанцию. Кто-то в легкоатлетическом костюме, кто-то в наряде Деда Мороза или Снегурочки, а кто-то и вовсе в одном лишь купальнике. Простой наблюдатель, быть может, задумается, а чего это они в выходной решили побегать? Но тот заряд, который исходит от финишеров, отбрасывает все вопросы

Это круто. Спорт вообще продлевает жизнь. Поэтому всем советую. Это победа над самой собой. Это не передать словами, это очень много эмоций Владислава, участница Рождественского забега

Забег замечательный, скоро Новый год, и хочется себе сделать маленький подарок. Знаете, когда люди улыбаются, смеются, это всегда улучшает настроение. Это классный подарок. Отсюда и пришла идея. Но для того, чтобы повеселить себя, окружающих и тех, кто пришел посмотреть наш забег, я решил взять светлый образ девочки-снегурочки Сергей, участник Рождественского забега





Столь непростые на первый взгляд снежные условия, по словам участников старта, не вызывали сильного дискомфорта. По завершении дистанции, а их было 3 - 10, 5 и 1 километр - отдельно для тех, кто в купальниках, участники могли выпить чай, кофе, перекусить и при желании погреться в бане. Но это уже все как приятный бонус. В первую очередь такой забег символичен и дарит настроение праздника

Заряжает, но только новогоднее настроение создаем мы сами, и оно в первую очередь исходит от нас, а не от каких-либо стартов. В первую очередь мы являемся творцами своей жизни, своего настроения. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Ура!

Вероника, участница Рождественского забега

