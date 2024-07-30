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Розыгрыш Кубка Руслана Салея по хоккею стартует 30 июля в 3 городах Беларуси

Белорусские любители хоккея с 30 июля вновь могут окунуться в атмосферу этой игры непосредственно на трибунах.

Групповой раунд Кубка Руслана Салея стартует в трех городах республики. "Авиатор" примет "Брест", "Лида" - "Юность", а "Динамо-Молодечно" - "Шахтер". Противостояние последних в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", начало трансляции в 18:25.

Предварительный этап соревнований продлится с 30 июля по 16 августа. Матчи плей-ин запланированы на 28 августа, "Финал четырех" состоится 31 августа и 1 сентября.

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