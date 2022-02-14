РЦОП по фристайлу - олимпийский выбор Анны Гуськовой

Свой олимпийский выбор Анна вновь сделала в пользу Республиканского центра олимпийского резерва по фристайлу, куда отправится финансовая поддержка в размере 20 000 белорусских рублей от Президентского спортивного клуба. Отметим, что Анна Гуськова продолжительное время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба - в 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.