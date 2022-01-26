Рубрика "Игры по-пекински" о биатлоне

За этим видом спорта в олимпийском Пекине мы будем следить как за увлекательным реалити-шоу. Наши амбиции в биатлоне очень высоки, ведь постоянно в течение сезона наши ребята поднимались на подиумы, у нас набралось их более десяти, а безмедальным стал лишь первый этап Кубка мира.