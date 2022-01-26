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Рубрика "Игры по-пекински" о биатлоне

За этим видом спорта в олимпийском Пекине мы будем следить как за увлекательным реалити-шоу. Наши амбиции в биатлоне очень высоки, ведь постоянно в течение сезона наши ребята поднимались на подиумы, у нас набралось их более десяти, а безмедальным стал лишь первый этап Кубка мира.

Прямо сейчас белорусы не только в отличной форме, но и на высоких позициях как в личных зачетах, так и в Кубках наций. Женский состав: Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Елена Лещенко и Алина Пильчук. Мужской: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Никита Лобастов и Роман Елетнов.

Абсолютно каждому -желаем удачи, а сейчас -материал о биатлоне в рамках -рубрики "Игры по-пекински" (видео).

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