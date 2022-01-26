3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рубрика "Игры по-пекински" о биатлоне
За этим видом спорта в олимпийском Пекине мы будем следить как за увлекательным реалити-шоу. Наши амбиции в биатлоне очень высоки, ведь постоянно в течение сезона наши ребята поднимались на подиумы, у нас набралось их более десяти, а безмедальным стал лишь первый этап Кубка мира.
Прямо сейчас белорусы не только в отличной форме, но и на высоких позициях как в личных зачетах, так и в Кубках наций. Женский состав: Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Елена Лещенко и Алина Пильчук. Мужской: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Никита Лобастов и Роман Елетнов.
Абсолютно каждому -желаем удачи, а сейчас -материал о биатлоне в рамках -рубрики "Игры по-пекински" (видео).
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов