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Рубрика "Мачтбол"

На этой неделе пройдет почти что главная игра осени в чемпионате Беларуси. "Шахтер" 7 ноября в Солигорске встретится с БАТЭ. Именно эти две команды претендуют на золотые медали первенства страны. А вот результаты предыдущих спортивных турниров - в нашей рубрике понедельника "Мачтбол".

Рассказывает Станислав Липский (видео).

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