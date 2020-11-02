Рубрика "Мачтбол"

На этой неделе пройдет почти что главная игра осени в чемпионате Беларуси. "Шахтер" 7 ноября в Солигорске встретится с БАТЭ. Именно эти две команды претендуют на золотые медали первенства страны. А вот результаты предыдущих спортивных турниров - в нашей рубрике понедельника "Мачтбол".