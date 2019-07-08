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Рубрика "Матчбол"
Одной из самых значимых спортивных новостей прошлой недели стал рекорд 16-летней пловчихи из Бреста Анастасии Шкурдай. Она, во-первых, установила новый рекорд Беларуси, а, во-вторых, стала первой белорусской четырехкратной чемпионкой Европы среди юниоров. Новостей белорусского спорта много вообще - о самых интересных расскажем в нашей рубрике "Матчбол".
Сезон в футболе, кажется, не завершится никогда. Матчи 14-го тура были проведены на полях Беларуси - это экватор чемпионата. А на этой неделе белорусские клубы вступают в борьбу на евроарене. Тем не менее, противостояние между минским "Динамо" и борисовским БАТЭ получилось очень интересным.
Если минское "Динамо" находится на этапе перестройки, и на тренерский мостик вернулся Сергей Гуренко, то борисовский БАТЭ имеет хорошую форму. Поэтому первый гол лидера борисовчан Игоря Стасевича был довольно предсказуем.
Молодая и амбициозная столичная команда уже во втором тайме смогла отыграть один мяч. Но БАТЭ забил еще один. И опять становится сильнее "Динамо" - 2:1. После игры тренеры команды разошлись во мнении хода игры.
Лидером же чемпионата Беларуси после 14-го тура остается брестское "Динамо". Действующий победитель Суперкубка страны, отметим, самолетом отправился в гости к "Витебску". Встреча там получилась не менее трудной для брестского клуба, но с пенальти "Динамо" все-таки добилось победы. 1:0.
Мужская сборная Беларуси в минувшие выходные боролась за победу в турнире претендентов за право сыграть в сильнейшей лиге мира - Лиге наций. Групповой этап команда Виктора Бекши прошла, обыграв 3:2 Египет и уступив 1:3 Кубе. Соперником в полуфинале стала сборная Словении - команда, которая принимала этот турнир. Белорусские парни очень хорошо распланировали матч, выиграв первый сет. Но потом в трех партиях подряд уступили. 1:3. Игра за 3-е место против Турции уже ничего не решала.
Кроме того, белорусские болельщики на прошлой неделе могли увидеть главный трофей Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина. Самый существенный титул в Европе выставили в фойе Ледового катка столичной "Юности". В Минск Кубок привез воспитанник самой известной хоккейной школы Беларуси, который сейчас выступает за московский ЦСКА, Павел Карнаухов. Автограф от звезды хоккея получили все желающие. За чемпионов КХЛ - московских армейцев - 22-летний нападающий провел 45 матчей. В финале, напомним, хоккеисты ЦСКА не оставили шансов омскому "Авангарду". 4:0.
Напомним также, что в 2016 году Кубок Гагарина в Минск привозил Константин Кольцов. В минувшем сезоне белорус завоевал трофей с уфимским "Салаватом Юлаевым".
В конце "Матчбола" - новости мирового тенниса. Лучший итог среди белорусских теннисисток в личной сетке турнира Большого шлема Уимблдон показала Виктория Азаренко. Она дошла до 1/16-й финала, однако уступила на этой стадии также экс-первой ракетке мира Симоне Халеп. Для победы румынской теннисистке достаточно было часа и пяти минут. 3:6, 1:6.
На этой неделе мы опять внимательно следим за футбольными событиями. Сразу три белорусских клуба вступят в борьбу в квалификации Лиги Европы - это минское "Динамо", солигорский "Шахтер" и "Витебск". Будем болеть только за наших!
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