У борисовского БАТЭ вторая победа в новом сезоне чемпионата Беларуси! Однако уступает в Кубке страны. Хоккейная сборная тем временем продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая должна пройти в августе. Рубрика "Матчбол" продолжит наш информационный выпуск.



Рассказывает Станислав Липский.



Футбол - в авангарде спортивных событий: четвертый тур чемпионата страны и первые игры полуфинала Кубка Беларуси прошли на прошлой неделе.



Сербицкий, Стасевич, Драгун, Яблонский в основном составе - с таким стартом БАТЭ не смог победить "Славию" в Мозыре в первом поединке полуфинальной серии Кубка Беларуси по футболу. Юрий Пантя в первом тайме забил единственный мяч в игре: хозяева победили. Матч судил Виталий Севостьяник - арбитр показал 9 желтых карточек, в том числе Кириллу Ольшевскому. Ответный поединок запланирован на 29 апреля. Отметим, "желто-синие" второй раз проиграли "Славии" за 11 дней.



Во второй паре "Динамо" в Бресте принимало "Шахтер". Здесь преимущество одной команды над другой было куда более очевидно: хозяева уже на 13-й минуте вели 2:0 после точных выстрелов Нойока и Савицкого. Во втором тайме голов мы не увидели - 2:0 победа "Динамо". Ответная игра также пройдет 29 апреля.



Сразу за кубковыми играми нас ожидал четвертый тур чемпионата. И вот здесь БАТЭ в свой день рождения уже побеждает уверенно футбольный клуб "Минск" - 3:0.



"Торпедо БелАЗ" в субботу вышло на первое место - автозаводцы 2:0 победили "Энергетик-БГУ".



Футбольный клуб "Слуцк" принимал "Витебск", и парни Сергея Ясинского забили первыми. Нападающий из Молдовы Николаеску определился в первом тайме. Во втором защитник из Буркна-Фасо Каанда спас очко для "Слуцка" - 1:1. После четырех туров у команд по семь баллов. "Смолевичи" и "Шахтер" сыграли вничью 0:0, минское "Динамо" уступило "Городее" 0:1



Наиболее интересной игрой получилось противостояние "Динамо" и "Ислочи" в Бресте. 3:1 победили "бело-голубые". В эти минуты в последнем поединке тура "Славия" встречается с "Рухам".



Андрей Стась - снова в сборной Беларуси по хоккею. Нападающий омского "Авангарда" присоединился к команде в пятницу. Сообщает официальный сайт федерации. Это первое появление игрока в национальной команде после чемпионата мира 2017 года в Париже. Таким образом, 22 хоккеиста сейчас продолжают подготовку к олимпийской квалификации.



Отметим, сбор продлится до 30 апреля.



На этой неделе все внимание - футболу: уже в четверг стартует пятый тур чемпионата страны, в центральной игре в субботу жодинской "Торпедо" встретится с БАТЭ в Борисове. Всего же семь матчей соревнований Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире. Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся!



