Открытый чемпионат Австралии по теннису, к сожалению, сложился неудачно для лидеров сборной Беларуси. И Арина Соболенко, и Александра Саснович завершили свое выступление в Мельбурне в 1/16-й. Впереди турнир в Санкт-Петербурге. А вот что актуально сегодня, расскажет рубрика "Матчбол".

Рассказывает Станислав Липский.

Начнем с биатлона

Начнем с биатлона: пятый этап Кубка мира на прошлой неделе проходил в Германии. В эстафете белорусы финишировали на десятом месте - женская команда - восьмая, накануне следили за Ириной Кривко в масс-старте.

30 лучших биатлонисток мира выступили в нем: десятая позиция Ирины в общем зачете позволила белоруске быть среди участниц старта. Четыре огневых рубежа Кривко прошла всего с одним неточным выстрелом, однако скорость на лыжне не позволила Ирине подняться на пьедестал: шестое место! Благодаря такому отличному результату, в общем зачете белоруска переместилась на девятую позицию.

Шестой этап пройдет в Италии: спринты, пасьюты и масс-старты запланированы организаторами соревнований.

Команда Виктора Гончарова побеждает конкурента за выход в плей-офф российской Суперлиги

"Минчанка" в гостях побеждает конкурента за выход в плей-офф российской Суперлиги. Команда Виктора Гончарова добывает сложную викторию над "Сахалином" - 3:1, набирает свое 13-е очко в регулярном чемпионате и сокращает отставание от "Сахалина", который занимает восьмое место, на три балла. 27 января "Минчанка" на домашней арене сыграет против казанского "Динамо".

Футбольный манеж на этой неделе принимает 15-й международный турнир среди сборных до 17 лет

Столичный Футбольный манеж на этой неделе принимает 15-й международный турнир среди сборных до 17 лет на приз ассоциации Белорусской федерации футбола -12 команд спорят за общую победу. Церемония открытия соревнований прошла накануне - среди дебютантов сборные Болгарии и Таджикистана. В следующий понедельник пройдет финал. Вход на игру свободный. За все время существования соревнований 20 сборных принимали участие в старте, действующим победителем является команда Украины.

Чемпионат Европы по фигурному катанию Минск примет впервые

Беларусь с сегодняшнего дня станет центром мирового фигурного катания. Чемпионат Европы Минск примет впервые. К нам приедут лучшие фигуристы континента, в том числе действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова. Уже завтра из Москвы прилетит пара, которая представит Беларусь: Юрий Гулицкий и Анна Кубликова, пару тренирует Александр Жулин, который отмечает, что чемпионат Европы в белорусской столице пройдет на высшем уровне.

В мужском одиночном катании Беларусь представит Яков Зенько, который восстановился после травм. Сегодня и завтра на "Минск-Арене" пройдут официальные тренировки. А в среду начнутся первые соревнования.

Продолжаем следить за столичным "Динамо" в КХЛ

На этой неделе продолжаем следить за столичным "Динамо" в КХЛ, в среду в Лиге чемпионов в Лодзи "Минчанка" сыграет против "Будовлян", в четверг стартует шестой этап Кубка мира по биатлону, в воскресенье в Минск на игру против “Цмокаў” приедет московский ЦСКА.

Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся.