Рубрика "Матчбол"

В течение недели будем поддерживать первую ракетку Беларуси Арину Соболенко, которая выступит на малом итоговом турнире ВТА. Он пройдет с 22 по 27 октября в Китае. В своей группе минчанка сыграет с теннисистками Бельгии и Греции.



Подробнее об этих и других событиях спорта - Андрей Козлов.



Борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер" теряют очки в матчах 25 тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге, а вот брестское "Динамо" в драматическом матче побеждает "Слуцк" и становится еще на шаг ближе к золоту национального первенства. Футбольный тур был насыщен интересными матчами, вот главные из них.



Встреча в Жодино между местным "Торпедо-БелАЗом" и "Ислочью" из Минского района была важной для обеих команд. На пьедестал подняться фактически уже невозможно, но есть шанс завершить сезон на четвертом месте в турнирной таблице. А уже выше лидеры белорусского футбола "Динамо-Брест", БАТЭ и "Шахтер". "Ислочь" показала игру куда более высокого качества, чем "Торпедо", поэтому результат справедливый. Отлично сыграл в этом матче нападающий команды из Минского района Дмитрий Комаровский. На его счету хет-трик. А в общем победа - 3:1.



Раньше на столичном стадионе "Динамо" одноименный клуб принимал "Витебск". Бело-голубые - пока главный кандидат на четвертую позицию в турнирной таблице. Однако в матче с клубом из севера страны не только не смогли добиться победы, но и уступили, 0:2. Интересно, что один из голов в составе Витебска забил сын главного тренера "Динамо" Сергея Гуренко Артем.



Первая победа "Минчанки" состоялась в прошлые выходные в российской Суперлиге, и победа очень яркая. К нам в гости приехала сильная команда "Заречье-Одинцово", с которой в прошлом сезоне нам было очень тяжело. Однако на этот раз белорусская команда получила безусловную победу. 3:0. В каждой партии преимущество нашей команды было уверенным.



Непредвиденные обстоятельства - на тренерском мостике "Минчанки". Виктор Гончаров, тренер команды, пропускал встречу из-за болезни. Исполнял обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.



Следующий матч в Суперлиге "Минчанка" также будет проводить на домашней площадке. В ближайшую субботу Дворец спорта "Уручье" примет поединок против одного из лидеров российского волейбола "Локомотива", который представляет Калининградскую область. Приходите, будет очень интересно.