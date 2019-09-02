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Рубрика "Матчбол"
Менее часа до старта столичного "Динамо" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. На "Минск-Арене" "зубры" принимают "Нефтехимик". Начало в 19:10. А вот о прошедших спортивных событиях Станислав Липский.
Футбол снова в авангарде событий. Все внимание БАТЭ. К сожалению, борисовчане проиграли в нокаут-раунде Лиги Европы и накануне в чемпионате страны.
В первом поединке квалификации плей-офф в Нур-Султане БАТЭ проиграл 0:3 "Астане". Чтобы выйти в групповой раунд, необходимо было на домашней арене сделать чудо. Как никогда были близки к этому желто-синие. 2:0 они выигрывали, обладали преимуществом, однако одного точного выстрела, чтобы перевести игру в дополнительное время, все же не хватило команде из Борисова. В этом году еврокубковый сезон для БАТЭ завершен.
Таким образом БАТЭ переключает все внимание на внутреннюю арену. В чемпионате борисовчане пока отстают от брестского "Динамо". Накануне сенсационно уступив футбольному клубу Минска 2:3, желто-синие отпустили брестовчан уже на 5 баллов. Поединок между командами очный. Пройдет он 25 сентября.
Столичная "Юность" отлично стартовала в групповом раунде хоккейной Лиги чемпионов - две победы в двух стартовых матчах.
В первом поединке турнира минчане принимали "Лозанну" - третью команду прошлого сезона чемпионата Швейцарии. В своем третьем участии в турнире белорусы не сумели забросить ни в первом периоде, ни во втором, собственно как и гости. Третий отрезок игры завершился вничью, 2:2. В овертайме сильнее были хоккеисты "Юности". Победа команды Михаила Захарова, 3:2. Решающий бросок в активе Антонова.
Накануне свой успех белорусы закрепили на "Чижовка-Арене". Хоккейный клуб "Тршинец" из Чехии ничего не сумел противопоставить белорусам, 0-2. 6 сентября красно-синие на выезде сыграют с "Лозанной".
Женская сборная Беларуси на последнем месте своей группы завершила выступление на чемпионате Европы по волейболу. Во всех играх белоруски уступили. Как итог главный тренер Петр Хилько отправлен в отставку.
Продолжаем следить за матчами турнира. Финал пройдет в воскресенье, параллельно следим за столичным "Динамо" в КХЛ, экстралигой и суперфиналом Евролиги. Первый поединок сборная Беларуси по пляжному футболу проведет в четверг против России.
Все это, конечно, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, мы обязательно еще увидимся.
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