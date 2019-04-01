"Шахтер" или "Неман"?! Кто составит пару столичной "Юности" в финале Кубка Президента по хоккею? Ответ на вопрос узнаем уже сегодня. Решающий поединок полуфинальной серии Экстралиги стартует через час, прямая трансляция на "Беларусь 5". А вот о том, что уже произошло, - рубрика "Матчбол".



Очередной, уже двадцать девятый чемпионат Беларуси по футболу наконец стартовал. Фавориты первенства синхронно побеждают, продолжает удивлять в новом сезоне "Ислочь" из Минского района. Напомним, команда Жуковского обошла БАТЭ в четвертьфинале Кубка Беларуси, а в первом туре победила "Городею" 2:0.



Солигорский "Шахтер" 1:0 сильнее минского "Торпедо", столичное "Динамо" побеждает "Славию" с таким же счетом. А вот еще один представитель центрального региона - жодинское "Торпедо" - уступает брестскому "Динамо" 1:2.



Столичный "Энергетик-БГУ" поделил очки со "Слуцком" 0:0. Действующий чемпион БАТЭ стартовал с уверенной победы над "Днепром". Борисовчане и футболисты "Ислочи" из-за лучшей разницы голов – на вершине турнирной таблицы.



Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в первом дивизионе: тренировка нацкоманды началась сегодня на "Чижовка-Арене", впереди игра против олимпийской сборной России. 15 хоккеистов сегодня вышли на лед, отметим молодых Михальчука и Колячонка в составе команды. Уже завтра состав сборной пополнит Данила Карабань, Максим Сушко в конце недели. Уже точно в апреле усилят состав Ник Бэйлен и Джефф Платт.



Напомним, сборная Беларуси выступит в первом дивизионе чемпионата мира: на две путевки в элиту мирового хоккея также претендуют сборные Словении, Венгрии, Литвы, Южной Кореи и Казахстана. В рамках подготовки к первенству планеты в первом дивизионе пятого и шестого апреля белорусы на "Чижовка-Арене" сыграют против олимпийской сборной России.



На этой неделе следим за хоккеем, сегодня солигорский "Шахтер" проведет решающий матч против "Немана" в полуфинале Кубка Президента, впереди золотая серия; баскетболисты столичных "Цмокаў" в четверг сыграют против "Енисея", а уже в пятницу стартует второй тур чемпионата страны по футболу. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт, и мы обязательно еще увидимся.



