На следующей неделе возобновятся теннисные турниры национального календаря. Решение тренерского совета Белорусской теннисной федерации. Проводиться они будут в соответствии с рекомендациями медиков. А вот о тех соревнованиях, которые уже прошли, рубрика "Матчбол".



Футбол, безусловно, в авангарде спортивных событий страны. БАТЭ остается на первом месте чемпионата. "Шахтер" уже четвертый.



В главном поединке уик-энда в Минске "горняки" встречались с местным "Динамо". "Шахтер" пять игр подряд не проигрывал и в отличной форме подходил к противостоянию с бело-голубыми. Единственный удар в этом поединке стал точным, и выполнил его полузащитник гостей Виталий Лисакович. 1:0 - "Шахтер" победил.



А вот лидер чемпионата - БАТЭ - в Борисове победил "Ислочь" с таким же счетом - 1:0. Благодаря этой виктории команда Кирилла Альшевского уже на три балла опережает "Энергетик-БГУ": "студенты" потеряли очки в игре с "Витебском" 3:3.



Жодинское "Торпедо" победило "Смолевичи" 2:1. "Автозаводцы" пока на третьем месте, а вот команда из города - спутника столицы остается на предпоследнем месте. Более того из-за финансовых трудностей в клубе не уверены в будущем команды.



В эти минуты в последнем матче тура "Минск" встречается со "Слуцком". Прямая трансляция на "Беларусь 5".



"Гроднооблспорт" - обладатель Суперкубка Беларуси по пляжному футболу. Титульный поединок прошел в Щучине. Лучшая команда прошлого чемпионата - дружина из города над Неманом - встречалась с командой из Кировска. Уверенную победу одержали гродненцы - 6:2.



А вот уже в первом туре чемпионата футболисты из Кировска взяли реванш - 5:4. Решающий гол в активе Виталия Михайлова.



На этой неделе все внимание опять футболу: вас ждут игры чемпионата страны. В центральной - "Шахтер" в Солигорске встретится с "Энергетиком-БГУ". За матчем в прямом эфире следите на телеканале "Беларусь 5". Любите спорт!

