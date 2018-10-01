32-я ракетка мира Александра Саснович сегодня вышла в 1/16 одного из крупных теннисных турниров осени, который проходит в китайской столице. Саша была сильнее румынки Михаэлу Бузарнеску. Следующая соперница - Каролина Плишкова из Чехии. Арина Соболенко тем временем не только стала 16-й в мировом рейтинге, но и 11-й в чемпионской гонке.

Последние два месяца болельщики белорусского спорта будут помнить очень долго. Именно сегодня мы видим, как Арина Соболенко уверенными шагами приближается к вершине теннисного олимпа. Турнир в китайском Ухане категории "Премьер" самый статусный, на кортах которого победила первая ракетка Беларуси.

Уже сегодня Арина Соболенко поднимается на опять рекордную для себя 16-ю позицию в мировом рейтинге. А на этой неделе идет очень статусный турнир в Пекине, где белоруска выступает как одна из фавориток.

Такой голевой феерии трибуны "Минск-Арены" ждали долго. В гости к минскому "Динамо" приехали аутсайдеры Восточной конференции КХЛ - "Сибирь", которой руководит белорусский специалист Александр Андриевский. И это был тот матч, в котором белорусские хоккеисты не могли терять очков.

Сразу пять шайб побывали в воротах "Сибири". В этом сезоне наши хоккеисты столько не забрасывали. Пропустили при этом только раз.

После встречи против омского "Авангарда", одного из фаворитов сезона. Отметим, что в российской команде выступает белорусский нападающий Андрей Стась, который, вероятно, скоро вернется в сборную. И вот здесь матч получился очень тяжелым. И если бы не эта ошибка защитника "зубров" Евгения Лисовца, то результат мог быть другим. А так 2:1 в пользу "Авангарда".

А сейчас футбольный блок новостей. "Матчбол" приехал в Борисов, где произошло самое интересное противостояние страны. БАТЭ, многолетний чемпион, принимал минское "Динамо". Интриг в этой игре всегда много. И сразу к результату.

В тот момент, когда все трибуны "Борисов-Арены" аплодировали в память об Анатолии Капском, который умер 22 сентября на 53-м году жизни, полузащитник борисовчан Станислав Драгун именно на 53-й минуте нанес сильный удар.

БАТЭ в общей сложности добьется победы, но в такой день, безусловно, команда проиграть не смогла. Гол Дениса Полякова еще более приблизил желто-голубых к очередному чемпионскому титулу.

Между тем перед игрой в Борисове в Жодино прошел также интересный поединок, в котором местное "Торпедо-БелАЗ" принимало футбольный клуб "Витебск". Команда с севера страны в этом году стала, безусловно, сенсацией.

Но во втором матче опять "Витебск" не только уступает, но не может забить ни одного гола. В день основания завода БелАЗ игроки жодинской команды показали очень яркую игру и забили дважды в ворота "Витебска".