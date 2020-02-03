Рубрика "Матчбол"

На прошлой неделе Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону. А уже на будущей неделе в Италии стартует чемпионат мира среди взрослых спортсменов, где будем поддерживать нашу национальную команду. А сейчас новости волейбола, велоспорта и тенниса в нашем традиционном спортивном обзоре в рамках рубрики "Матчбол".



Волейбольная "Минчанка" опять проводит очень напряженный поединок в Суперлиге. И опять дает много моментов поволноваться болельщиком за результат поединка. Однако во встрече с челябинским "Динамо-Метар" белорусский клуб все же добился важной победы.



Значительным событием вокруг матча было и то, что главный тренер волейбольной "Минчанки" Виктор Гончаров перенес операцию на сердце. По нашей информации, все прошло по плану, возвращение наставника ожидается уже к следующей игре. Под руководством старшего тренера Сергея Кузнецова команда порадовала Гончарова домашней победой над "Динамо-Метар" из Челябинска белорусского тренера Дениса Матвеева, 3: 2. В таблице российской Суперлиги "Минчанка" поднимается на 10-е место.



9 февраля "Минчанка" примет саратовский "Протон". Но сначала в ближайший вторник гостевой поединок Кубка ЕКВ с боснийской "Брчко". Очень знаменитый белорусский велосипедист Василий Кириенко на прошлой неделе объявил, что его карьера официально завершается. Эту информацию он подтвердил через сутки в интервью Агентству теленовостей. К сожалению, проблемы с сердцем, обнаруженные у 38-летнего спортсмена еще год назад, предопределили срок его спортивного долголетия.



За свою карьеру Василий Кириенко выигрывал золото чемпионата мира на шоссе и на треке. Кроме того, белорус становился победителем трех этапов Джиро д'Италия и одного на Вуэльте - эти гонки относятся к гранд-туру. На счету Кириенко и две золотые награды Европейских игр - в Баку и Минске.



Тем временем все ближе теннисные матчи Кубка Федерации Нидерланды - Беларусь, которые пройдут на кортах в Гааге с 7 по 8 февраля. Стадия квалификационная, победа дает шанс выступить в финале Мировой группы. А вот Виктория Азаренко не поможет сборной Беларуси в матче против команды Нидерландов, рассказала во время открытой тренировки белорусок Татьяна Пучек. Правда, экс-первая ракетка мира все еще значится в заявке. Кроме Виктории, в составе Арина Соболенко, Александра Саснович, Лидия Морозова и Ольга Говорцова - последняя дошла до полуфинала турнира во Франции. Кстати, оранжевые в качестве покрытия выбрали грунт.



Пускай матчи Кубка Федерации пройдут в Нидерландах, однако белорусские болельщики могут следить за игрой белорусок. В пятницу начало прямой трансляции на "Беларусь 5" в 15:30, в субботу - в 14:30.



