Рубрика "Матчбол"

Первые дни лета очень насыщенные на события в белорусском спорте. Национальная сборная по футболу готовится сыграть с командами Германии и Северной Ирландии на "Борисов-Арене". А волейбольные сборные Беларуси тем временем прекрасно стартуют в Золотой Евролиге. Подробнее - Андрей Козлов (видео).