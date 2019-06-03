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Рубрика "Матчбол"

Первые дни лета очень насыщенные на события в белорусском спорте. Национальная сборная по футболу готовится сыграть с командами Германии и Северной Ирландии на "Борисов-Арене". А волейбольные сборные Беларуси тем временем прекрасно стартуют в Золотой Евролиге. Подробнее - Андрей Козлов (видео).

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