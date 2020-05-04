Рубрика "Матчбол"

Белорусский специалист Андрей Скабелка - новый главный тренер ярославского "Локомотива". Минчанин возглавлял "Барыс" из Астаны и сборную Казахстана. Изменения происходят и в стане белорусского хоккейного флагмана - минского "Динамо". Какие? Узнаете в рубрике "Матчбол".



Футбол в авангарде спортивных событий страны: на прошлой неделе определились финалисты Кубка Беларуси и прошел седьмой тур чемпионата страны. "Горняки" в среду принимали брестское "Динамо" после проигрыша в гостях 0:2. В начале поединка из-за травмы покинул поле Сергей Политевич. Без лидера защиты сначала Павел Савицкий, а потом Михаил Гордейчук огорчили Александра Гутора. Казалось, все в этом противостоянии стало понятным, но иное мнение было у дружины Юрия Вернидуба. С 58-й по 74-ую минуты Иванович, дважды Лисакович и Подстрелов отличились, сделав счет 4:2. На большее ни сил, ни времени "Шахтеру" не хватило. Итог встречи - 4:2 и 4:4 по сумме "Брест" благодаря голам на выезде выходит в финал.



БАТЭ после проигрыша в Мозыре 0:1 дома победил "Славию" 2:0. Желто-синие идут дальше. Решающий поединок запланирован на 24 мая, финал пройдет на столичном стадионе "Динамо". Сразу за кубковыми играми нас ждал седьмой тур чемпионата. БАТЭ опять победил на этот раз "Неман" 3:1. Действующий чемпион из Бреста не оставил шансов "Белшине" - 3:0.



Лидер сезона - футбольный клуб "Слуцк" в гостях победил минское "Динамо" 2:1. У команды Павлова уже 16 баллов в активе.



"Торпедо-БелАЗ" уверенно побеждает "Минск" 5:2, а солигорский "Шахтер" - "Ислочь" 4:0. Отметим дубль Лисаковича. "Горняки" уже на шестом месте. По итогам тура БАТЭ вышел на третье место, брестское "Динамо" пока только на десятой строке таблицы чемпионата.



Столичное хоккейное "Динамо" обновляет состав перед новым сезоном. Несколько игроков уже попрощались с бело-голубыми. Стефан Элиат покинул клуб, как и Карнаухов, Бокун, Дюков. Квалификационные предложения сделаны Райану Спунеру, Дмитрию Знахаренко и Ивану Дроздову. При этом Дмитрий Басков подчеркнул: стратегия развития "Динамо" предусматривает совершенствование молодых белорусских игроков на уровне КХЛ. Напомним, в прошлом сезоне "зубры" стали последней командой в турнирной таблице чемпионата.



На этой неделе все внимание футболу: вас ждет восьмой тур. Игры пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. В центральном поединке брестское "Динамо" сыграет против минского. Все это, разумеется, на телеканале "Беларусь 5".



