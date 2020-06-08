Рубрика "Матчбол"

БАТЭ, "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" - вот так выглядит квартет лидеров чемпионата Беларуси по футболу. Отметим, все названные клубы представляют минский регион. И уже на этой неделе в Борисове состоится поединок за первую строчку - БАТЭ будет принимать солигорских футболистов. Но это в будущем. Сегодня в рубрике "Матчбол" подводим итоги 12 тура.



Футбольный чемпионат Беларуси получается в этом году настолько интересным, что мы даже не заметили, как прошла уже более чем третья часть турнирной дистанции. На первом месте борисовский БАТЭ, и сразу несколько клубов не дают борисовчанам дышать спокойно. Очень ярко в первой половине сезона проявляют себя легионеры разных клубов.



Центральный матч как раз и закрывал программу тура - в воскресенье на стадионе "Строитель" в Солигорске встретились местный "Шахтер" и команда - открытие чемпионата - "Энергетик-БГУ". Команды в сезоне показывают атакующий футбол, что и продемонстрировали в матче между собой. Но забили на двоих только один гол - его автор - главный голеадор «горняков» - Виталий Лисакович. 1:0.



Безусловно, очень насыщенным событиями состоялся поединок в Витебске, куда в гости приехал обладатель Кубка страны 2020 - борисовский БАТЭ. После ошибок голкипера северного клуба Дмитрия Гущенко желто-голубые забили дважды. Но "Витебск" показал характер в конце матча и вырвал ничью, 2:2.



4 килограмма шоколадного удовольствия... в виде кубка получил победитель выставочного теннисного турнира. Финалисту достался торт в два раза легче. Хотя легким финальный поединок не назовешь. В борьбе за победу первая ракетка Беларуси Егор Герасимов в двух сетах 6:3, 6:2 переиграл молодого Александра Згировского. А он в свою очередь днем раньше выбил из борьбы Александру Саснович. В этом и есть уникальность турнира - сеть может свести на одном корте и парней, и девчат.



Александр Згировский уже подтвердил свое участие в чемпионате страны, который пройдет 20-27 июня. Возможно, за титул поборется и Герасимов. Возобновление турниров АТР пока под вопросом. Конкретика может появиться уже в среду.



Возвращаясь к сегодняшнему турниру, по информации нашей программы, - шоколадный кубок был торжественно разделен между участниками и гостями соревнований.



Хоккеистки "Минска" вырвались в лидеры женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Сегодня в матче пятого тура девушки опять обыграли "Викторию" из Смолевич (которая идет третьей) 4:0. На второй позиции оказался гродненский "Ритм". Вторую победу сегодня добыл и "Текстильщик" из Барановичей. Со счетом 6:2 переиграл СДЮШОР ХК "Минск".



Отборочный раунд мужского чемпионата Европы по волейболу, который должен был состояться уже в конце августа, переносится на январь. Об этом сообщает сайт Европейской конфедерации волейбола. В подгруппу G кроме Беларуси входят Норвегия, Португалия и Венгрия. Отборочный раунд ЕВРО состоится в январе в формате двух турниров, а не по системе выездных / домашних матчей. Две страны-хозяйки определятся на следующей неделе. Сроки проведения отборочного раунда женского чемпионата Европы остаются теми же: конец августа.



И вот после такого насыщенного на разные спортивные события выпуска "Матчбола" опять возвращаемся к футболу. "Беларусь 5" продолжит показывать чемпионат страны. Впереди - 13 тур, который стартует в пятницу поединком "Минск" - "Ислочь". Несмотря на цифру тура, он опять пройдет в позитивном для любителей футбола ракурсе.



