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Рубрика "Матчбол"
Егор Герасимов уступает в финале теннисного турнира в индийской Пуне представителю Чехии Иржи Веселы в трех сетах. Призовой фонд соревнований составил более полумиллиона долларов. Однако такое выступление позволяет минчанину в обновленном рейтинге подняться на рекордное для себя 71-ое место. Порадовали на прошлой неделе и белорусские теннисистки.
Отлично выступили белоруски в квалификации Кубка Федерации. В Нидерландах наши девушки в драматическом противостоянии победили местную сборную 3:2. Арина Соболенко и Александра Саснович - авторы невероятного триумфа. Саша сделала счет равным по встречам в субботу - 2:2 и (только представьте себе!) именно она же сразу после одиночной игры вышла на корт с Ариной на парный поединок. В первом сете белорусский дуэт уступил 3:6, а вот в остальных двух именно мы были сильнее - 6:4, 7:6.
Таким образом Беларусь вышла в финал соревнований, который пройдет в Венгрии. В финале соревнований двенадцать сборных с 14 по 19 апреля разыграют титул сильнейшей команды планеты.
Хоккеисты сборной Беларуси на прошлой неделе выступили в Словакии на товарищеском турнире. К сожалению, результат соревнований - третье место. Последовательные проигрыши хозяевам (3:4) и олимпийской сборной России (0:1) в пассиве. Волноваться пока не следует: все же главный старт сезона - чемпионат мира в Швейцарии и олимпийская квалификация в августе.
Кстати, сборная Беларуси по хоккею за путевку на Олимпиаду в Пекин поспорит с командами Австрии, Словакии и Польши. Олимпийская квалификация в нашей группе D пройдет с 27 по 30 августа 2020 года в Словакии.
Волейболистки "Минчанки" получают пятую победу подряд по итогам выступления во всех турнирах! Накануне белоруски в российской женской Суперлиге 3:2 победили "Протон" из Саратова. Виктория позволила команде Виктора Гончарова подняться на восьмую строку турнирной таблицы, которая позволяет сыграть в плей-офф. В Кубке ЕКВ "Минчанка" вновь победила боснийский клуб "Брцко". Впереди куда более сложный соперник - французский клуб "Ле-Канне". Первая игра противостояния пройдет в Минске 20 февраля.
На этой неделе следим за хоккеем: вашему вниманию матчи "Динамо" в КХЛ, а также Экстралига. В четверг пройдет первая гонка чемпионата мира по биатлону - смешанная эстафета, параллельно интересуемся событиями чемпионата Европы по борьбе. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт!
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