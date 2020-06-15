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Рубрика "Матчбол"
Столичный стадион "Динамо" в прошлую пятницу отпраздновал свое 86-летие. На ближайшее будущее планы амбициозные - свое кафе, детская площадка, цель - повысить доходы арены. В чемпионате страны по футболу тем временем между собой сыграли лидеры первенства. Подробности в рубрике "Матчбол".
В центральном поединке 13-го тура чемпионата Беларуси в Борисове БАТЭ примет "Шахтер". Перед матчем отставание горняков от "желто-синих" составляло два балла.
Победа команды Юрия Вернидуба выводила "Шахтер" на первое место в турнирной таблице. Солигорские футболисты к этой встрече подходили, одержав 4 победы подряд, борисовчане в последнем матче сыграли вничью с "Витебскам". Однако, несмотря на это, именно БАТЭ значился фаворитом - свой статус подтвердить не получилось - ничья, итог встречи - 2:2. Однако арбитр ошибся, уверены футболисты БАТЭ, когда Подстрелов восстановил равновесие и поставил точку в игре. Вот этот эпизод.
На третье место в субботу вышел действующий чемпион - "Динамо-Брест". "Бело-голубые" победили "Торпедо-БелАЗ". Лапев и Кисляк принесли викторию команде Ковальчука - 2:0. 22 балла в активе чемпиона. "Шахтер" - третий. На последнем месте остается "Белшина".
Стадион "Динамо" в пятницу отпраздновал свой день рождения. Арена уже принимала II Европейские игры, матчевую встречу США - Европа, впереди - командный чемпионат Стого Света. Разумеется, по легкой атлетике. Восемь сборных, включая Великобританию, Германию, Италию Германию, Испанию, Францию, Украину и дружину Беларуси, поспорят за титул сильнейшей. Однако перед этим реализация не менее амбициозных планов. С днем рождения, "Динамо"! Пожелаем скорейшей реализации этих проектов и еще более ярких побед!
На этой неделе все внимание опять футболу: вас ждут игры чемпионата страны. В субботу минское "Динамо" сыграет с "Энергетикам-БГУ". Традиционно матчи чемпионата вас ждут в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".
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