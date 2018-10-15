Рубрика "Матчбол"

Несколько часов остается до начала матча Беларусь - Молдова, который пройдет на столичном стадионе "Динамо". Этой осенью наша команда вернулась на легендарную арену и пока там только побеждает. После Сан-Марино с поражением покинул Беларусь и Люксембург. В рубрике "Матчбол" о новостях сборной страны и также о других игровых видах спорта.

Побеждаем неудобный для нас Люксембург, но недовольны качеством своей игры. Именно такой разговор ходил после последнего матча сборной Беларуси по футболу. Но главное - победа в активе и лидерство в группе Лиги наций.

Год назад сборная Беларуси играла в этой стране и болезненно уступила. Люксембург победил благодаря единственному удару.

Через год - опять встреча с Люксембургом. Уже на домашнем стадионе "Динамо". Для главного тренера сборной Беларуси было очень важно в этой встрече достичь положительного итога. И не только для лидерства в группе Лиги наций, но и для психологии победителей. Все трибуны ждали гола, и он был забит на 43-й минуте.

Антон Сарока забил уже 6 голов в 11 матчах. На этот раз удар по воротам соперника стал победным и единственным.

Игра получилась очень напряженная: две команды стремились стать лидером группы. Это видно и вот на таких горячих кадрах. Конец встречи для нашей сборной получился напряженным и в игровых компонентах.

Таким образом, наша команда добилась весьма значительной победы. И уже сегодня мы будем играть с командой Молдовы. Игра очень ответственная, поэтому обязательно приходите. Теперь о других игровых видах спорта - гандболе и волейболе.

Победа, которая не приносит радости. Гандбольный клуб "СКА-Минск" в ответственной встрече второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ в Минске обыграл серебряного призера чемпионата Португалии 25:24. Далее "армейцы" не прошли, ведь в первой игре "Порту" выиграл с разницей в пять мечей 34:29. В среду СКА сыграет на выезде с БГК. Кроме чемпионата Беларуси, "армейцы" выступают в Балтийской лиге.

На прошлой неделе в волейбольной Лиге чемпионов свой путь начал солигорский "Шахтер". В матче первого раунда квалификации клуб из Солигорска принимал немецкий "Франкфурт". Но итог оказался не таким, которого желали почти полные трибуны Дворца спорта. 0:3. В среду – ответная встреча в Германии.