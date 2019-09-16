Рубрика "Матчбол"

Это был день, когда каждый мог стать лучше на один шаг. Минский полумарафон на свой пятый - юбилейный год – стал значительным культурным явлением и вышел за пределы нашей страны. Количество спортсменов из других государств действительно впечатляет. Именно с этой темы сегодня и начинаем наш спортивный осмотр.



Рекордные 40 тысяч бегунов, которые приехали в Беларусь почти из 7-ми десятков стран. Полумарафон в Минске опять бьет рекорды. В этом году кроме эмоций и незабываемых впечатлений на финише победителя ждал приз - 60 тысяч долларов. Это уже пятый полумарафон. По традиции можно было выбрать дистанцию: 21 километр, 10 с половиной и самую популярную - пять с половиной километров. Ее защитили 25 тысяч любителей здорового образа жизни. Пробежала разные дистанции и наша команда Агентства теленовостей. А завершился Минский полумарафон также душевно - детским забегом. На год главный белорусский массовый забег берет паузу. Но обязательно вернется на улицы белорусской столицы.



А теперь обратим внимание на профессиональный спорт. В белорусском футболе наступает очень интересное время - брестское "Динамо" и БАТЭ в ожидании матча между собой, который, вероятно, решит судьбу чемпионства. Но и солигорский "Шахтер" не собирается отступать. Накануне "горняки" сыграли с "Ислочью" Александра Глеба. Матч получился сложным для претендента на медали национального первенства - солигорского "Шахтера". "Ислочь" по традиции навязала сильную борьбу оппоненту. Но, ни единого гола команда, которая предоставляет Минский район, забить не смогла. А вот у "Шахтера" получилось - на 64-й минуте мяч на свой счет записал Элис Бакай. 1:0.



Накануне результатом и игрой порадовала своих болельщиков минское "Динамо" на домашнем льду, вторая в сезоне победа. Этой викторию "зубрам" обеспечили шайбы Александра Китарова, Шейна Принса и Андрея Кастицына. Решающий бросок состоялся за полминуты до финальной сирены. 3:2.



Яркую игру накануне показали и игроки сборной Беларуси по волейболу. Команда, которой руководит Виктор Бекша, смогла добыть очень сложную и важную викторию на мужском чемпионате Европы, который начался на прошлой неделе. Соперник - сильная команда Финляндии. И в первых двух партиях белорусские парни уступили, 0:2. А вот затем продемонстрировали характер и перевернули ход игры. Выиграв со счетом 3:2! И вот сегодня мы также ждем игры высокого качества от нашей национальной команды. Соперник - не такой сильный, но легких на чемпионате Европы не бывает. Встречу против сборной Северной Македонии в 21:20 покажет телеканал "Беларусь 5".



