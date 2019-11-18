Рубрика "Матчбол"

Большой успех белорусского баскетбола. Национальная женская сборная Беларуси побеждает одну из лучших команд Европы - Великобританию - в квалификации на чемпионат континента. С преимуществом в 31 балл. Поздравляем наших девушек. И теперь обратим внимание на другие виды спорта в рубрике "Матчбол".



Лучшие конькобежцы современности в течение трех дней решали, кто из них все же лучший. На "Минск-Арене" состоялся первый в сезоне этап Кубка мира, на который приехали, например, легендарная чешка Мартина Сабликова и еще более титулованный - четырехкратный олимпийский чемпион, голландец Свен Крамер. Спортивная борьба была очень интересной.



Первый в новом сезоне этап Кубка мира по конькобежному спорту опять проходит на овале "Минск-Арены". И опять собирает звезд этого вида спорта. Особенно отметим национальную команду Голландии, в составе которой сразу несколько олимпийских чемпионов, в очередной раз побывали в Минске. Также сборная этой страны много раз проводила у нас подготовительные сборы перед стартом сезона.



Сборная Беларуси также выступала на домашнем этапе Кубка мира. Сейчас начинается только второй предолимпийский сезон. Однако на Олимпиаде 2022 в Пекине мы рассчитываем на хорошее выступление Марины Зуевой, Игнатия Головатюка и Виталия Михайлова.



Тем временем на хоккейной площадке "Минск-Арены" в течение недели минское "Динамо" проводило домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. И начало ее отлично - сначала по буллитах победило "Торпедо", а затем в основное время - "Витязь".



Все три домашних матча получились довольно интересными для зрителей. И что очень важно - белорусские хоккеисты в каждом показали характер, который помог победить в двух из трех поединков. Сначала со счетом 6:5, но не хватило основного времени - уже в серии буллитов именно "зубры" были лучшими. Очень напряженным получился матч против "Витязя", но и там победа, 4:3. Против "Авангарда" "Динамо" также играет на победу. Но опытный омский клуб был все-таки сильнее, 2:1. В серии буллитов.



Ну, и в конце "Матчбола" - новости волейбола, тем более на площадку Дворца спорта "Уручье" вернулась "Минчанка", и в матче Суперлиги принимала красноярский "Енисей". В начале сезона белоруски побеждали. Как получилось в этот раз, смотрите дальше.



Не только плей-офф Суперлиги, но и топ-4 Кубка ЕКВ, где "Минчанка" стартует в начале декабря с 1/16-й финала. Такие задачи перед ведущей женской командой Беларуси ставит главный тренер Виктор Гончаров. В кубке ЕКВ пока лучший результат "Минчанки" - выход в финал в 2018 году. А сегодня нокаут-раунд открытого чемпионата России стал ближе для белорусок. После побед 3:2 над "Енисеем" минчанки поднялись на 8-е место.



В декабре "Минчанка" проведет два домашних поединка в Суперлиге. Причем против фаворитов сезона - московского "Динамо" и "Уралочки" из Екатеринбурга. Приходите – девушки ждут вашей поддержки.



