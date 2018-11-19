Рубрика "Матчбол"

Сборная Беларуси по футболу отыграла шесть матчей в Лиге наций. Команда под руководством Игоря Криушенко стала единственной в Европе, которая достигла такого отличного результата. Что это за турнир, какие в нем перспективы? Расскажет Андрей Козлов.

То, о чем мечтали все любители белорусского футбола, становится почти реальностью. Сборная Беларуси близка как никогда к выходу в финальную стадию топ-турнира. Пока вы отдыхали в выходные, наши парни победили в группе Лиги наций и поднялись в третий дивизион. Но даже не это главное.

Героем двух матчей группы Лиги наций - против Люксембурга и Сан-Марино - стал полузащитник Станислав Драгун. Для игрока борисовского БАТЭ этот сезон в общей сложности получается отличным. И голы в ворота последних соперников, безусловно, самые значительные.

Вот такие эмоции были после игр в раздевалке национальной команды.

Потом матч против Сан-Марино. Это одна из слабейших команд в Европе, но надо было перед встречей оставаться сконцентрированным. У белорусов это получилось. Опять счет 2-0 - голы Драгуна и Сороки.

Турнир оказался для белорусов отличным. Наша команда в шести матчах не пропустила ни разу и стала по этому компоненту единственной в Европе. Выиграла группу, поднялась на дивизион выше. И главное - сыграет в плей-офф за право выступить на чемпионате Европы-2020.

А вот в нашем хоккее все не так хорошо. Минское "Динамо" после увольнения Горди Дуайера провело домашнюю серию под руководством наставника сборной Беларуси Андрея Сидоренко. Единственная победа и два поражения.

Сначала после тренерской рокировки к нам приехал челябинский "Трактор". "Зубры" победили со счетом 3-1. Потом матч против сильного "Металлурга". Для белорусов он получился тяжелым, но наши парни выглядели на фоне магнитогорской команды очень хорошо. И все же уступили, 0-2. Третий матч домашней серии - лидер Восточной конференции - "Автомобилист" из Екатеринбурга. Поражение команды Андрея Сидоренко, 0-4.

В конце "Матчбола" - новости белорусского волейбола. "Минчанка" впервые начала борьбу в Суперлиге. И первые два матча были против финалистов прошлогоднего сезона - казанского "Динамо" и "Динамо" московского. В двух встречах, к сожалению, поражения.