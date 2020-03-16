Рубрика "Матчбол"

Напряженные четвертьфинальные поединки Кубка Беларуси по футболу завершились в выходные. Два клуба, которые предоставляют Минский регион, пробились в полуфиналы - БАТЭ и "Шахтер". Но эта новость была не главной в футболе. 11 марта прошла закрытая премьера фильма про Александра Глеба.



Подробности в "Матчболе".



Самый известный белорусский футболист современности Александр Глеб официально завершил профессиональную карьеру. Об этом он заявил после просмотра фильма моей коллеги Анны Эйсмонт "Наш HLEB". Как прошла премьера, смотрите далее.



Первый закрытый показ прошел по всем законам кинопремьер. Один из лучших игроков в истории белорусского футбола Александр Глеб завершил профессиональную карьеру. И об этом экс-полузащитник БАТЭ, "Штутгарта", "Арсенала" и "Барселоны" объявил после закрытого показа 2-серийного фильма Анны Эйсмонт "Наш HLEB", который пройдет в эфире телеканала "Беларусь 1" 17 марта сразу после "Панорамы". В материале собраны эксклюзивные кадры карьеры легендарного футболиста, а также будут впервые показаны интервью с титулованными тренерами: Феликсом Магатом, Хосепом Гвардиолой, Арсеном Венгером и звездными напарниками по команде - Йенсом Леманном, Кевином Кураньи, Сеском Фабрегасом, Матье Фламини и Томашом Росицки.



Александр Глеб неоднократно становился лучшим футболистом Беларуси, а также единственным из наших игроков, кто побеждал в Лиге чемпионов. Таким образом, "Наш HLEB" уже 17 марта в вечернем эфире на "Беларусь 1" в 21:50.



Тем временем бывший клуб Александра Глеба - борисовский БАТЭ - выходит в полуфинал Кубка Беларуси по футболу. После неудавшегося сезона в национальном чемпионате в Борисове очень ждут титулов. К победе в одном из них желто-голубые стали ближе.



Борисовский БАТЭ все же проходит минское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Беларуси. После виктории в гостях 2-1 желто-синие в игровой перестрелке сегодня также победили. Риос счет открыл, но через 11 минут Бага паритет восстановил. Экс-полузащитник БАТЭ в первом тайме еще раз отметился, но в концовке первого отрезка игры Филипенко опять сравнял счет. Во втором тайме забил Бахар, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Этот момент надломил минчан, а Максим Скавыш поставил точку в игре, 3-2. Далее идут борисовчане. Дубль Юрия Кендыша приносит победу "Шахтеру" дома над "Торпедо-БелАЗ", 2-0. 3-0 по сумме двух игр далее идут "горняки".



А сегодня стали известны пары полуфинальных поединков. Брестское "Динамо" встретится с солигорским "Шахтером" и мозырская "Славия" с борисовским БАТЭ.



В конце "Матчбола" отмечу, что в прошлые выходные завершился биатлонный сезон. И сразу нескольких легендарных биатлонистов, таких как Мартен Фрукад и Кайса Макарайнен, завершили карьеру. В последней гонке сезона отмечу и выступление нашего Антона Смольского, который опять в карьере попал в топ-20 лучших биатлонистов. Тем временем с биатлоном мы прощаемся до ноября.



