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Рубрика "Матчбол"
Борисовский БАТЭ получает первую победу в новом сезоне чемпионата Беларуси. На домашней арене в напряженном матче желто-синие победили дебютанта сильнейшего дивизиона - "Рух».
А вот хоккейный сезон в отличие от футбольного уже официально завершен. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск.
Хоккей в авангарде спортивных событий. Столичная "Юность" на прошлой неделе в финале Кубка Президента переиграла солигорский "Шахтер и завоевала свой очередной трофей.
При счете 1-1 серия переехала в Солигорск, однако "горняки" не сумели воспользоваться домашней площадкой и дважды уступили: во вторник 1-2, в среду 0-3. А в пятницу на "Чижовка-Арене" минчане вообще поставили точку в противостоянии 3-2 в матче и 4-1 в серии.
Таким образом, хоккеисты "Юности" в девятый раз победили в чемпионате страны.
Напомним, семь раз лучшей командой Беларуси был "Неман", солигорский "Шахтер" побеждал один раз в 2015. Хоккейный сезон завершен. Напомним, чемпионат мира Международная федерация решила в этом году не проводить из-за пандемии коронавируса.
В футбольном первенстве страны "Энергетик БГУ" неожиданно занимает первое место в турнирной таблице, борисовчане, наконец, получили первой викторию.
Вот этот точный выстрел Станислава Драгуна уже в начале игры так и остался единственным во встрече. 1-0 БАТЭ победил брестский "Рух". Пока у флагмана отечественного футбола только три очка.
Приятно удивляет своих поклонников "Энергетик": третью викторию подряд "студенты" получили во встрече с "Минском", 2-0. Как итог команда Владимира Белявского занимает первое место в чемпионате.
"Шахтер" встречается с "Неманом" и не забил, 0:0. Команды из Солигорска и Гродно соседи в таблице: у каждой по 4 очка.
Из остальных итогов отметим победу "Славии" над действующим чемпионом "Динамо", 2-1. В дерби центрального региона футбольный клуб "Торпедо-БелАЗ" уступил минскому "Динамо", 0-2, "Ислочь" проиграла "Слуцку", 2-3.
На этой неделе все внимание футболу. В среду вас ждет Кубок страны, а уже в пятницу стартует очередной четвертый тур национального первенства. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании.
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