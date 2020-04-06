Борисовский БАТЭ получает первую победу в новом сезоне чемпионата Беларуси. На домашней арене в напряженном матче желто-синие победили дебютанта сильнейшего дивизиона - "Рух».



А вот хоккейный сезон в отличие от футбольного уже официально завершен. Рубрика "Матчбол" продолжит выпуск.



Хоккей в авангарде спортивных событий. Столичная "Юность" на прошлой неделе в финале Кубка Президента переиграла солигорский "Шахтер и завоевала свой очередной трофей.



При счете 1-1 серия переехала в Солигорск, однако "горняки" не сумели воспользоваться домашней площадкой и дважды уступили: во вторник 1-2, в среду 0-3. А в пятницу на "Чижовка-Арене" минчане вообще поставили точку в противостоянии 3-2 в матче и 4-1 в серии.



Таким образом, хоккеисты "Юности" в девятый раз победили в чемпионате страны.



Напомним, семь раз лучшей командой Беларуси был "Неман", солигорский "Шахтер" побеждал один раз в 2015. Хоккейный сезон завершен. Напомним, чемпионат мира Международная федерация решила в этом году не проводить из-за пандемии коронавируса.



В футбольном первенстве страны "Энергетик БГУ" неожиданно занимает первое место в турнирной таблице, борисовчане, наконец, получили первой викторию.



Вот этот точный выстрел Станислава Драгуна уже в начале игры так и остался единственным во встрече. 1-0 БАТЭ победил брестский "Рух". Пока у флагмана отечественного футбола только три очка.



Приятно удивляет своих поклонников "Энергетик": третью викторию подряд "студенты" получили во встрече с "Минском", 2-0. Как итог команда Владимира Белявского занимает первое место в чемпионате.



"Шахтер" встречается с "Неманом" и не забил, 0:0. Команды из Солигорска и Гродно соседи в таблице: у каждой по 4 очка.



Из остальных итогов отметим победу "Славии" над действующим чемпионом "Динамо", 2-1. В дерби центрального региона футбольный клуб "Торпедо-БелАЗ" уступил минскому "Динамо", 0-2, "Ислочь" проиграла "Слуцку", 2-3.



На этой неделе все внимание футболу. В среду вас ждет Кубок страны, а уже в пятницу стартует очередной четвертый тур национального первенства. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании.



