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Рубрика "Матчбол"
Спортивный комплекс "Раубичи" в прошлые выходные принимал этап Кубка мира по фристайлу. Но спортивных событий в ближайшее время меньше не станет. На этой неделе там же пройдет чемпионат Европы по биатлону. А затем финальный этап Кубка IBU, который является вторым по статусу после этапа Кубка мира. Анонсируем биатлонные события и не только в рубрике "Матчбол".
Рассказывает Андрей Козлов.
Через два дня в Раубичах начнется второй раз подряд чемпионат Европы по биатлону, и к нам приедут именитые спортсмены. Уже известно, что свои сильнейшие команды заявили сборные России, Украины. Также в каждой европейской сборной достаточно громких имен.
Именно погода вызвала большинство дискуссий. Зима в этом году очень теплая. Из-за этого Эстония не смогла справиться с подготовкой трассы, и Международный союз биатлонистов попросил Беларусь провести континентальный форум. Организационный комитет соревнований в Раубичах сразу взялся за такое трудное дело.
Снег, как мы видим, есть, но только на биатлонной дистанции. Но его достаточно, чтобы провести чемпионат Европы на высоком уровне. Во время чемпионата будут пущены специальные скоростные автобусы, которые будут отправляться от станции метро "Борисовский тракт".
Но перед биатлонными соревнованиями Раубичи уже не впервые принимали этап Кубка мира по фристайлу. Однако без лидеров женской сборной Анны Гуськовой и Александры Романовской, которые занимаются восстановлением после травм. В финал женских прыжков вышла юная белоруска Валерия Болматова. У мужчин финал обошелся без наших атлетов. А в синхронных прыжках белорусы взяли бронзу.
В третьей партии белоруски смогли выиграть, но на большее их не хватило - 1:3. Как признаются игроки, они не в оптимальных физических кондициях. Впрочем, сдаваться девушки не собираются. Четвертьфинальный ответный матч Кубка ЕКВ между "Валеро" и "Минчанкой" состоится 4 марта во Франции.
И если шансы на выход в полуфинал Кубка ЕКВ остаются, то в Суперлиге "Минчанка" выйти в плей-офф не смогла. В последнем матче регулярного чемпионата белоруски уступили одной из сильнейших команд лиги - московскому "Динамо". 0:3. Таким образом "Минчанка" второй сезон подряд остается за бортом нокаут-раунда.
В конце нашего спортивного обзора отмечу вновь, что в ближайшие недели именно биатлон привлечет наше внимание. Обязательно приезжайте в Раубичи, атмосфера спортивного праздника там будет обязательно!
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