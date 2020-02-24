Рубрика "Матчбол"

Спортивный комплекс "Раубичи" в прошлые выходные принимал этап Кубка мира по фристайлу. Но спортивных событий в ближайшее время меньше не станет. На этой неделе там же пройдет чемпионат Европы по биатлону. А затем финальный этап Кубка IBU, который является вторым по статусу после этапа Кубка мира. Анонсируем биатлонные события и не только в рубрике "Матчбол".



Рассказывает Андрей Козлов.



Через два дня в Раубичах начнется второй раз подряд чемпионат Европы по биатлону, и к нам приедут именитые спортсмены. Уже известно, что свои сильнейшие команды заявили сборные России, Украины. Также в каждой европейской сборной достаточно громких имен.



Именно погода вызвала большинство дискуссий. Зима в этом году очень теплая. Из-за этого Эстония не смогла справиться с подготовкой трассы, и Международный союз биатлонистов попросил Беларусь провести континентальный форум. Организационный комитет соревнований в Раубичах сразу взялся за такое трудное дело.



Снег, как мы видим, есть, но только на биатлонной дистанции. Но его достаточно, чтобы провести чемпионат Европы на высоком уровне. Во время чемпионата будут пущены специальные скоростные автобусы, которые будут отправляться от станции метро "Борисовский тракт".



Но перед биатлонными соревнованиями Раубичи уже не впервые принимали этап Кубка мира по фристайлу. Однако без лидеров женской сборной Анны Гуськовой и Александры Романовской, которые занимаются восстановлением после травм. В финал женских прыжков вышла юная белоруска Валерия Болматова. У мужчин финал обошелся без наших атлетов. А в синхронных прыжках белорусы взяли бронзу.

