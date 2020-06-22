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Рубрика "Матчбол"
С наступлением лета белорусы еще больше начинают заниматься спортом и придерживаются здорового образа жизни. Тем более в нашей стране для этого созданы все условия. В рубрике "Матчбол" не забываем и о профессиональном спорте. Сейчас подробнее о футбольном чемпионате и сборе национальной команды по хоккею.
Рассказывает Андрей Козлов.
Лето - это та пора года, когда каждый может стать ближе к спорту. В Беларуси в течение ближайших месяцев состоится много мероприятий для любителей здорового образа жизни: Минский полумарафон, очень непростой для участников триатлон и другие соревнования. Что не пропустить - смотрите далее.
1 300 заявок уже приняты для регистрации в Минском триатлоне - 2020, который состоится 16 августа
И это станет рекордом в непродолжительной истории соревнований. Массовый забег по традиции пройдет и по центру Минска. Сначала участники будут соревноваться в плавании на Минском море, затем сядут на велосипед и наконец пробегут небольшой кросс. Пока же время тренировок, на которых побывала и наша съемочная группа. Несмотря на эпидемиологическую обстановку организаторы соревнований заверяют, что Minsk Triathlon 2020 пройдет в срок.
Тест Купера, челночный бег, пресс и приседания - сборная Беларуси по хоккею проходит комплексную проверку
В течение этой недели нацкоманда диагностирует не только физическую подготовку. В РНПЦ спорта хоккеисты уже сдали медико-биологические, биомеханические и психологические тесты. А в завершение этого марафона игроки отправятся на 40-километровый велопробег. Кстати, главнокомандующий белорусов Михаил Захаров личным примером мотивирует своих подопечных. Тренерский штаб националки определил 34 игрока, чью физическую подготовку необходимо проверить на данном этапе. Отметим присутствие вратаря Константина Шостака, защитников Андрея Антонова и Олега Евенко, а также нападающих Михаила Стефановича, Александра Китарова и Евгения Ковыршина.
По плану сейчас сборная Беларуси должна была бы готовиться к олимпийской квалификации в Словакии. Однако из-за пандемии коронавируса отбор на Игры в Пекине - 2022 был перенесен на целый год. Соответственно в следующий раз нацкоманда соберется только во время первой международной паузы осенью. Напомним, в рейтинге ИИХФ белорусы расположены на 13-м месте.
Борисовский БАТЭ на классе побеждает бобруйскую "Белшину" - 2:0 и остается на первом месте в турнирной таблице. Определил гол капитана желто-голубых Игоря Стасевича, который открыл счет в первом тайме. Пока БАТЭ набирает очень сильный ход.
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