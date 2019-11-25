Рубрика "Матчбол"

Новый чемпион страны по футболу, долгожданная победа столичного "Динамо" на выезде в КХЛ и факт договорного матча в Экстралиге.Традиционно все самое интересное в мире спорта в рубрике "Матчбол".



Футбол вновь в авангарде событий. Брестское "Динамо" - новый чемпион страны. Впервые в истории команда из города на Бугом стала лучшей дружиной Беларуси. Победа над "Витебском" досрочно гарантировала брестчанам золотые медали первенства. Команда Марцела Лички 1:0 накануне победила. Точный чемпионский выстрел в активе Алексея Хобленко.



Борисовский БАТЭ в параллельном поединке не оставил шансов столичному "Динамо" на домашней арене - 3:0. Однако эта виктория гарантировала желто-голубым только серебряные медали первенства. Бронза в этом году у солигорского "Шахтера". "Горняки", кстати, накануне уступили "Минску" 0:1. Последний тур чемпионата пройдет 1 декабря.



Столичное хоккейное "Динамо" наконец побеждает в гостях: одиннадцать игр подряд составляла неприятная серия. Долгожданную викторию "зубры" добыли в поединке против "Авангарда", кстати, второй команды Восточной конференции. Минчане пропустили уже на пятой минуте. Впрочем, через 70 секунд Теему Пулккинен счет сравнял, а во втором периоде забросил еще раз, оформив дубль. 2:1 белорусский клуб сильнее. Уже завтра дома примем "Адмирал". Начало игры в 19:10.



Тем временем Следственный комитет подозревает нескольких хоккеистов "Динамо-Молодечно" в организации договорного поединка Экстралиги 12 ноября. Официальную информацию сообщил Следственный комитет. Этот матч основательно проверили сотрудники правоохранительных органов и установили, что исход игры был разыгран по чьему-то сценарию. Применительно к ряду представителей команды возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на получение незаконной награды спортсменами за оказание влияния на результаты соревнований".



Кстати, некоторые спортсмены уже подтвердили, что названный матч носил договорной характер. На этой неделе продолжаем следить за столичным "Динамо" в КХЛ, чемпионатом мира по пляжному футболу и прыжкам на батуте, а в субботу смешанной эстафетой стартует новый сезон у биатлонистов. Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт!



