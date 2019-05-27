Рубрика "Матчбол"

Борисовский БАТЭ узнал о возможных соперниках в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто точно станет противником желто-синих, будет известно 18 июня. Именно в этот день пройдет жеребьевка турнира. А вот о том, что уже стало спортивной историей, расскажет Станислав Липский.



Солигорский "Шахтер" - обладатель Кубка Беларуси по футболу. Накануне "горняки" в титульном поединке были сильнее команды из Витебска, 2-0. Этот трофей стал третьим в истории клуба.



Точные выстрелы Бодула и Антича принесли викторию команде Сергея Ташуева, 2-0. Кстати, для наставника "Шахтера" этот титул стал первым завоеванным в Беларуси. Таким образом, у "горняков" 4 трофея в своей истории. Клуб из Солигорска трижды выигрывал Кубок Беларуси, а также побеждал в чемпионате страны в 2005 году.



На данный момент, после 9 игр в чемпионате, команда Сергея Ташуева занимает 3 строчку в турнирной таблице. До лидера - брестского "Динамо" - всего 2 очка. Кстати, "Брест" в девятом туре не оставил ни одного шанса "Неману", 6-1. Столичное "Динамо", 1-0, сильнее "Ислочи". Действующий чемпион БАТЭ победил "Слуцк", 3-0.



Десятый тур стартует уже в пятницу. Центральной встречей определим игру: "Ислочь" - "Торпеда" - БелАЗ. За этим матчем следите в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в пятницу. Начало в 18:30.



С побед стартуют и мужская, и женская сборные Беларуси по волейболу в золотой Евролиге. "Чижовка-Арена" накануне принимала дебютные игры соревнований.



Белорусская женская дружина в стартовом поединке победила сборную Азербайджана. Команды показали настоящий триллер, проведя пять партий. 3-2, наши девушки были сильнее. А вот команда Виктора Бекши получила более уверенную викторию над сильными чехами, 3-1. В среду также на "Чижовка-Арене" пройдет второй тур соревнований.



На этой неделе следим за волейболом. В среду в Евролиге игры против Финляндии, в субботу матчи с Испанией и Украиной, в пятницу поддерживаем женскую сборную Беларуси по гандболу. Нас ждет первый поединок плей-офф к чемпионату мира против Норвегии, а параллельно вашему вниманию футбол: финалы и Лиги Европы, и Лиги чемпионов. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании.



