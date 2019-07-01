II Европейские игры завершены. Накануне на стадионе "Динамо" прошла торжественная церемония закрытия соревнований. 200 комплектов наград нашли своих владельцев - Беларусь на втором месте в общем медальном зачете. Последние аккорды спортивного форума - в рубрике "Матчбол".



В последний день соревнований белорусы завоевали еще 8 медалей. Чемпионами Игр стали Кирилл Грищенко и Татьяна Шаракова. Таким образом общее количество золотых медалей достигла 24-ех.



Татьяне не было равных в индивидуальной гонке преследования, Кирилл - лучший среди борцов греко-римского стиля в весовой категории до 130 килограммов. В решающем поединке белорус был сильнее Якоби Каджая из Грузии - 5:1.



А партнер Грищенко по команде - Александр Гробовик - в весе до 97 килограммов стал серебряным призером. Отметим, второе место и у боксера Владислава Смягликова. В спортивной гимнастике белорусы завоевали две бронзы: они в активе Андрея Лиховицкого и Анастасии Алистратовой. Третьими стали и каратисты в разделе кумите - бронза в категории до 50 килограммов у Марии Кулинкович и у Артема Кравцова в категории до 67 килограммов.



По итогам игр: 109 наград и первое место - у России. Белорусы также выполнили поставленную задачу - 69 медалей, 24 высшей пробы, 16 серебряных и 29 бронзовых. На третьем месте сборная Украины, затем идет сборная Италии, замыкает пятерку команда Нидерландов.



Тем временем в 13 туре Высшей лиги чемпионата страны по футболу лидеры сезона синхронно побеждают.



БАТЭ на "Борисов-Арене" уверенно сильнее футболистов из Витебска 3:0, дубль в активе Станислава Драгуна. Солигорский "Шахтер" 1:0 получил победу над "Славией".



Брестское "Динамо" дома не заметила "Ислочь" 5:1. "Торпедо-БелАЗ" сыграл в ничью с "Энергетиком" - 3:3. В турнирной таблице борисовчане отстают от брестчан на два балла, "горняки" из Солигорска третьи - в их активе 28 очков.



Женская сборная Беларуси по баскетболу не сумела квалифицироваться в плей-офф чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Сербии и Латвии. Наши баскетболистки в ключевом поединке группового раунда проиграли России, 62:76. И завершили борьбу в турнире на последнем, четвертом, месте группы "Ди".



На этой неделе следим за теннисом: вашему вниманию Уимблдон. В пятницу нас ждет центральный поединок чемпионата страны по футболу "Динамо-Минск" - БАТЭ. Параллельно следим за чемпионатом Европы по баскетболу. Все это, разумеется, на телеканалах Белтелерадиокомпании - любите спорт и мы обязательно еще увидимся.