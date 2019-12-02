Участниками матча звезд Континентальной хоккейной лиги в результате голосования болельщиков стали сразу три белорусских хоккеиста. Это защитник "Ак Барса" Кристиан Хенкель, "Витязя" - Илья Шинкевич. А также нападающий минского "Динамо" Вячеслав Грецкий. Напомним, хоккейное шоу пройдет 20 января следующего года в Москве.



А вот о других спортивных событиях расскажет рубрика "Матчбол".



Футбольный чемпионат Беларуси завершился накануне, это значит, что вид спорта номер один на планете на пару месяцев берет паузу. Главный итог первенства 2019 - БАТЭ отдает свой титул второй команде через 13 лет.



То, что чемпион - брестское "Динамо", стало известно еще в 29 туре. Матч в 30-м против минского "Динамо" стал таким образом формальным. Однако команда с берегов Западного Буга не могла его провести неудачно, чтобы поставить отличную точку в этом сезоне. Победа - 3:1.



А вот дела "Минчанки" в розыгрыше волейбольной Суперлиги пока складываются не очень хорошо. Накануне лучшая белорусская команда проводила домашний поединок против гранда европейского волейбола - московского "Динамо". 0:3. Наши девушки не показали борьбу высокого качества. Поэтому после завершения поединка главный тренер Виктор Гончаров раскритиковал свою команду. Следующий матч в Суперлиге "Минчанка" сыграет 8 декабря против казанского "Динамо".



Довольно успешно завершился чемпионат мира по прыжкам на батуте для нашей команды, который проходил в столице будущей Олимпиады - Токио. Дуэт представителей витебской школы батута Владислава Гончарова и Олега Рябцева завоевал серебряную награду в синхронных прыжках, уступив только хозяевам. А перед этим сборная Беларуси стала лучшей на планете в командных соревнованиях.



В последний день состоялись индивидуальные соревнования, в финал которых не смог выйти действующий олимпийский чемпион Владислав Гончаров. Тем не менее, белорус Иван Литвинович завоевал серебряную медаль, с чем мы его и поздравляем.



Бесславно свой выездной поединок в КХЛ накануне провели хоккеисты минского "Динамо". В гостях случилось разгромное поражение от "Барыса", 1:5. Единственная шайба белорусов на счету Коголева.



"Динамо" пока на последней строчке Западной конференции. До восьмого места, которое дает право выступить в плей-офф, - 11 баллов.



Значительным спортивным событием на прошлой неделе было и то, что начался долгожданный биатлонный сезон. Прошли смешанные эстафеты, а также спринты. А на этой неделе мы будем следить за индивидуальными гонками. И пожелаем нашим спортсменам успехов.



