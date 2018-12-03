Рубрика "Матчбол"

Столичное хоккейное "Динамо" прервало серию без побед. В Континентальной хоккейной лиге зубры накануне оказались сильнее "Витязя". Теперь бело-синих ждут шесть матчей на "Минск-Арене". В первом из них - уже завтра - сыграют против "Нефтехимика". Подробнее - Станислав Липский.

Начнем с биатлона. Новый сезон стартовал собственно, как и новый олимпийский цикл. Словенская Поклюка на этой неделе принимает лучших атлетов в этом виде спорта.

В воскресенье прошли две гонки. Сингл-микст открывал сезон - Беларусь представлял дуэт Анна Сола / Сергей Бочарников - у наших земляков итоговой 16-ое место. Победили биатлонисты из Норвегии. В смешанной эстафете Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Владимир Чепелин также остались вне пьедестала - у нашей команды одиннадцатое место. В четверг пройдет женская индивидуальная гонка.

Футбольный чемпионат страны завершен, сенсации не произошло. Витебск остался на четвертом месте, все медали первенства у представителей Центрального региона.

Столичное "Динамо" не оставило шансов в последнем туре минскому "Торпедо" 3:0. Виктория бело-синих принесла бронзовые награды дружине Сергея Гуренко. Однако, отметим, в прошлом сезоне минчане были на второй позиции.

Серебряные медали на этот раз у солигорского "Шахтера", домашняя победа над "Минском" 4:0 принесла горнякам этот успех. А вот "Витебск" стал бы призером первенства только в одном случае, если бы "Динамо" или "Шахтер" потеряли бы очки. Но этого не произошло.

Покинули элитный дивизион могилевский "Днепр" и футбольный клуб "Смолевичи".

Волейболистки столичной "Минчанки", к сожалению, уступили в четвертом туре женской Суперлиги России, команда Виктора Гончарова в гостях встречалась с бронзовым призером прошлого первенства - "Уралочкой" и проиграла 1:3. Следующий поединок "Минчанка" проведет дома 9 декабря против "Сахалина".