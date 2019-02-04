Рубрика "Матчбол"

Минчанка Арина Соболенко все ближе к первой строчке мирового рейтинга WTA. Выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге позволил Арине стать девятой ракеткой мира. Подробнее о спортивных событиях Станислав Липский.

Чемпионат страны по футболу еще не стартовал, однако уже понятно: турнир обещает стать одним из самых интересных за последнее время. Так, по итогам исполкома АБФФ в следующем сезоне сразу три команды могут покинуть элитный дивизион.

Четырнадцатая команда Высшей лиги сыграет переходные матчи с третьей командой Первой лиги. Сильнейшая из них выступит в элите в следующем году. Кстати, чемпионат стартует 29 марта. На должности главного тренера минского "Динамо" все же произошла перестановка. Сергей Гуренко покинул клуб, пришел Роман Пилипчук. Напомним, в жодинском "Торпедо" также изменение - Вадим Скрипченко попытается выполнить задачу попасть в четверку лучших. Состав "автозаводцев" усилили: Роман Бегунов, Андрей Горбунов, Марко Обрадович.

Футболисты БАТЭ первыми из белорусских клубов уже через 10 дней выйдут на поле в официальном поединке нового сезона. В раунде плей-офф Лиги Европы 14 февраля борисовчане дома сыграют против лондонского "Арсенала". Билеты на поединок еще остаются в продаже.

"Минчанка" в гостях побеждает конкурента за выход в плей-офф российской Суперлиги. Команда Виктора Ганчарова добывает сложную викторию над "Ленинградкой" - 3:2, набирает свое пятнадцатое очко в регулярном чемпионате и сокращает отставание от "Сахалина", который занимает восьмое место, до 6 баллов. 10 февраля "Минчанка" на домашней арене сыграет против "Уралочки". Поддерживаем наших девушек вместе!

А вот столичное хоккейное "Динамо" досрочно попрощалось с возможностью сыграть в плей-офф КХЛ. Третий сезон подряд "зубры" не примут участие в борьбе за медали соревнований.

Проигрыш аутсайдеру Восточной конференции - "Адмиралу" - на "Минск-Арене" в серии буллитов 2:3 лишил белорусов даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Что ждет команду в межсезонье - пока остается только догадываться.

На этой неделе следим за биатлоном. Седьмой этап Кубка мира в четверг стартует в канадском Кенморе, в пятницу - теннис: Кубок Федерации, Беларусь - Германия. В воскресенье баскетболисты столичных "Цмокаў" в Минске сыграют против "Зенита".