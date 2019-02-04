3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рубрика "Матчбол"
Минчанка Арина Соболенко все ближе к первой строчке мирового рейтинга WTA. Выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге позволил Арине стать девятой ракеткой мира. Подробнее о спортивных событиях Станислав Липский.
Чемпионат страны по футболу еще не стартовал, однако уже понятно: турнир обещает стать одним из самых интересных за последнее время. Так, по итогам исполкома АБФФ в следующем сезоне сразу три команды могут покинуть элитный дивизион.
Четырнадцатая команда Высшей лиги сыграет переходные матчи с третьей командой Первой лиги. Сильнейшая из них выступит в элите в следующем году. Кстати, чемпионат стартует 29 марта. На должности главного тренера минского "Динамо" все же произошла перестановка. Сергей Гуренко покинул клуб, пришел Роман Пилипчук. Напомним, в жодинском "Торпедо" также изменение - Вадим Скрипченко попытается выполнить задачу попасть в четверку лучших. Состав "автозаводцев" усилили: Роман Бегунов, Андрей Горбунов, Марко Обрадович.
Футболисты БАТЭ первыми из белорусских клубов уже через 10 дней выйдут на поле в официальном поединке нового сезона. В раунде плей-офф Лиги Европы 14 февраля борисовчане дома сыграют против лондонского "Арсенала". Билеты на поединок еще остаются в продаже.
"Минчанка" в гостях побеждает конкурента за выход в плей-офф российской Суперлиги. Команда Виктора Ганчарова добывает сложную викторию над "Ленинградкой" - 3:2, набирает свое пятнадцатое очко в регулярном чемпионате и сокращает отставание от "Сахалина", который занимает восьмое место, до 6 баллов. 10 февраля "Минчанка" на домашней арене сыграет против "Уралочки". Поддерживаем наших девушек вместе!
А вот столичное хоккейное "Динамо" досрочно попрощалось с возможностью сыграть в плей-офф КХЛ. Третий сезон подряд "зубры" не примут участие в борьбе за медали соревнований.
Проигрыш аутсайдеру Восточной конференции - "Адмиралу" - на "Минск-Арене" в серии буллитов 2:3 лишил белорусов даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Что ждет команду в межсезонье - пока остается только догадываться.
На этой неделе следим за биатлоном. Седьмой этап Кубка мира в четверг стартует в канадском Кенморе, в пятницу - теннис: Кубок Федерации, Беларусь - Германия. В воскресенье баскетболисты столичных "Цмокаў" в Минске сыграют против "Зенита".
Все это на телеканалах Белтелерадиокомпании. Любите спорт!
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов