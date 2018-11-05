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Рубрика "Матчбол"
БАТЭ - 15-разовый чемпион Беларуси. Футболисты из Борисова накануне выиграли очередное первенство страны, причем тринадцатый раз подряд. Каждые пять побед в национальном турнире клуб над эмблемой размещает звезду. Накануне таких звезд у БАТЭ стало три. К невероятному триумфу борисовчан мы еще вернемся. Но сначала о хоккее и волейболе.
Мы долго ждали этого момента, и вот он наступил. Минское "Динамо" после 11 поражений подряд все же побеждает в Континентальной хоккейной лиге. Встреча с китайским "Куньлунем" стала для "зубров" счастливой.
Давление на команду от болельщиков стало невероятным. "Динамо" в течение сезона показывает игру, которой мы не можем быть довольны. Поэтому произошли перестановки в руководстве команды. Генеральным директором стал Дмитрий Басков. И через несколько дней минчане победили "Куньлунь", 4-1.
Затем встреча, тоже домашняя, против казахстанского "Барыса». Здесь "зубры" не смогли добиться положительного результата. Наш клуб уступает, 2-3, и получает 19-е поражение в сезоне.
Следующая игра завтра в гостях против "Сочи". А вот затем мы будем следить за национальной командой.
Это будут первые матчи сборной Беларуси под руководством Андрея Сидоренко. Против нашей команды сыграют сильные сборные Франции, Словении и Латвии. Первый матч против французов 8 ноября, 9 - играем со Словенией. И завершим турнир 10 ноября против Латвии. Задача белорусов - в мае вернуться в элиту всемирного хоккея.
Среди элиты европейского волейбола. Финалистки Кубка ЕКВ - девушки из "Минчанки" - узнали о противницах по групповому этапу Лиги чемпионов, в котором в этом сезоне дебютируют. Жеребьевка прошла в Будапеште.
Лучшая команда страны сыграет в квартете С с итальянской "Новарой", французским "Канном" и также с победителем квалификационного противостояния между польским клубом "Будовляны" и французским "Милюзом". Матчи групповой стадии Лиги чемпионов пройдут с 20 ноября по 26 февраля. "Минчанка" будет играть домашние встречи на площадке Дворца спорта "Уручье". Но отметим, что уже 11 ноября пройдет еще один дебют - белоруски в рамках Суперлиги сыграют в гостях против московского "Динамо".
Очень красивую историю увидели трибуны "Борисов-Арены". БАТЭ опять стал чемпионом страны. Это произошло уже в 15 раз за 22 года существования желто-голубого клуба. Но это чемпионство самой ценное. Получить третью звезду на эмблему клуба - это была последняя мечта создателя БАТЭ Анатолия Капского, который покинул нас в сентябре.
Продолжение футбольного праздника будем ждать на этой неделе. Лондонский "Челси" приедет в гости к борисовскому БАТЭ и выступит на газоне "Борисов-Арены". Несмотря на то, что лондонская команда является одной из сильнейших в Европе, нашему клубу нужные баллы и выход в плей-офф Лиги Европы.
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