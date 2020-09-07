На открытом чемпионате США по теннису Виктория Азаренко продолжает борьбу за общую победу. Сегодня ближе к ночи экс-первая ракетка мира из Минска встретится с Каролиной Муховой из Чехии. Пожелаем успехов. А вот о прошедших спортивных событиях расскажет рубрика "Матчбол" (видео).



