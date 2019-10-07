Рубрика "Матчбол"

Минское "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге уступает казанскому "Ак Барсу" со счетом 2:4. Но все равно находится на высоком, шестом месте. "Зубры" в эти дни готовятся к выездной серии по маршруту Рига - Хельсинки - Подольск. Обзор этих и других значительных событий спорта подготовил Андрей Козлов.



Чемпионат мира по легкой атлетике стал для белорусов не таким ярким, как мы того желали, но все равно интересным для нашего спорта. Отметим, безусловно, четвертое место прыгуна в высоту Максима Недосекава. Нашего атлета, который только в начале своего спортивного пути, мы и встретили в Национальном аэропорту Минск.



Очень доволен четвертым местом на чемпионате мира в Катаре и уверен, что в скором времени сможет улучшить результат. После возвращения в Минск 21-летний Максим Недосеков признался, что сезон в эмоциональном плане получился супернапряженным.



Кроме победы на домашних II Европейских играх в июне, он выходил на пик возможностей к молодежному чемпионату Европы и к очень статусной матчевой встрече Европа - США, где установил рекорд сезона. Но даже остановившись за пределами пьедестала в Катаре считает чемпионат мира для себя действительно успешным.



В ближайших планах рекордсмена - восстановиться прежде всего морально и начать целенаправленную подготовку к летним Олимпийским играм в Японии.



Ну а завершила выступление сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре Анастасия Мирончик-Иванова. Она соревновалась в прыжках в длину и одно время была в группе лидеров. В итоговом протоколе белоруска замкнула топ-5 спортсменок. Отметим также, что Мирончик-Иванова повторила лучший результат сезона, прыгнув на отметку 6 метров 76 сантиметров. Эльвира Герман в беге с барьерами остановилась в шаге от финальной восьмерки.



Значительное волейбольное событие произошло в Солигорске. Местный "Шахтер" в матче за Суперкубок страны принимал минский "Строитель".



Солигорский "Шахтер" впервые принимает матч за Суперкубок Беларуси по волейболу, а местный "Шахтер" вновь берет трофей. Открытие волейбольного сезона получилось ярким. Встреча между "горняками" и минским "Строителем" состоялась в Ледовом дворце и прошла в хорошем антураже. Болельщики стали одним из факторов победы хозяев площадки - 3:1. "Шахтер" выиграл трофей второй раз подряд. Первый же титул в 2017 году был в активе "Строителя".



В послематчевом интервью наставник "Шахтера" отметил, что покидает должность главного тренера мужской сборной Беларуси. На чемпионате Европы по волейболу, который прошел в сентябре, сборная Беларуси заняла 22 место из 24 команд. В пяти матчах группового этапа была добыта только одна победа.



Ну а сейчас наступает время национальных сборных по футболу в квалификации на чемпионате Европы. И мы с приятным ожиданием готовимся к работе на играх команды Беларуси на стадионе "Динамо". В четверг принимаем Эстонию, а в воскресенье - команду Голландии. Обязательно приходите! Лучшие белорусские футболисты будут бороться за победу.