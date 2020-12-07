Рубрика "Матчбол"

Все внимание сегодняшнему обзору в рубрике "Матчбол" отдаем зимним видам спорта - белорусские спортсмены на прошлой неделе дали не один повод порадоваться за них. Биатлонистка Динара Алимбекова проводит лучший период в карьере - и это, несмотря на олимпийское золото. И хоккеисты "Динамо" победили одну из лучших команд Континентальной хоккейной лиги.